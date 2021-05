Pidcock geeft Van der Poel winstwaarschuwing: ‘Ik had geen antwoord toen Tom ging’

Door Daniël Dwarswaard



Mathieu van der Poel begint een klein beetje te lachen. Hij had er nog wel wat regen bij gewild in de Tsjechische bossen rond Nové Mesto. Dan was het spectaculaire rondje nóg wat technischer geweest. Van der Poel is tamelijk goedgemutst, ondanks het feit dat hij tweede is geworden en een hartgrondige hekel aan verliezen heeft. Tom Pidcock, dat andere multitalent op de fiets, is zojuist een klasse apart geweest. Hij heeft Van der Poel op een minuut gereden, een enorme kloof voor mountainbikebegrippen.