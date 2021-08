Pijnlijke rug Van der Poel baart zorgen: ‘Maar Mathieu is nog gemotiveerder dan normaal’

Na zijn afmelding voor het WK mountainbike deze week in Italië, start Mathieu van der Poel maandag vooralsnog wel in de Benelux Tour. Al wordt die knoop dit weekend definitief doorgehakt. Zijn pijnlijke rug blijft een reden voor zorg. ,,Maar Mathieu is nog gemotiveerder dan normaal.’’

door Daniël Dwarswaard



Zonder pijnlijke rug had Van der Poel morgen zijn eerste wedstrijd (de shortrace) gereden tijdens het WK mountainbike in het Italiaanse Val di Sole. Om vervolgens zaterdag te proberen om wereldkampioen te worden tijdens de ‘gewone’ race. Maar rugklachten zitten hem in de weg. Met het oog op de komende doelen, het WK op de weg (26 september in België) en Parijs-Roubaix (een week later op 3 oktober), werd de wereldtitelstrijd mountainbike aan de kant gezet.

Maar wat zegt dat over de rest van het seizoen? ,,Zoals het er nu voorstaat, start Mathieu maandag in de Benelux Tour,’’ zegt zijn ploegleider Christoph Roodhooft. ,,Gisteren op de training ging het alweer wat beter. Maar het is nu echt van dag tot dag kijken. Kijk, bij een breuk in je lijf weet je: ik ben een bepaald aantal weken uit de roulatie. Dat is met deze blessure anders. We zijn voorzichtig momenteel.’’

Quote Als hij rijdt, waar we nu dus vanuit gaan, zullen we simpelweg moeten afwachten hoe het gaat Christoph Roodhooft

Van der Poel zag zijn olympische droom in Tokio uiteen spatten toen hij tijdens de mountainbikerace snel hard viel. Hij wist niet dat een plankje op het parcours voor de wedstrijd was weggehaald en smakte daardoor hard tegen de grond. Zijn rugblessure is overigens geen direct gevolg van die val. Van der Poel sukkelt al langer met zijn rug. Roodhooft: ,,Tokio was natuurlijk een serieuze tik. Dat ben je niet na twee dagen vergeten. Maar Mathieu is nog gemotiveerder dan normaal.’’

Vorig jaar baarde Van der Poel compleet in zijn eigen stijl opzien tijdens de Benelux Tour, de voormalige Eneco en BinckBank Tour. Na een indrukwekkende solo in de laatste rit naar Geraardsbergen won hij het eindklassement. Die vorm kun je nu niet verwachten van Van der Poel, die eerder al zijn hoogtestage in Livigno afbrak en nog steeds een aangepast trainingsschema heeft. ,,Als hij rijdt, waar we nu dus vanuit gaan, zullen we simpelweg moeten afwachten hoe het gaat.’’

