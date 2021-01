Pinot laat Tour schieten en richt zich volledig op de Giro

Wielren­ster Sicot geschorst wegens doping ‘na intimida­tie ploeglei­der’

5 januari De Franse wielrenster Marion Sicot is voor twee jaar geschorst vanwege het gebruik van epo in juni 2019. Nadat ze positief was bevonden op het verboden middel bij het Franse kampioenschap was Sicot al voorlopig geschorst. Anderhalf jaar later werd de straf definitief waardoor ze tot juli van dit jaar niet aan wedstrijden mag deelnemen. In de strafmaat werd rekening gehouden met het dubieuze gedrag van haar ploegleider, de Belg Marc Bracke.