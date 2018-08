Pinot na deceptie in Giro terug in Vuelta

Van der Poel boekt tweede ritzege in Noorwegen

19 augustus Mathieu van der Poel heeft zijn tweede ritzege geboekt in de Arctic Race of Norway. De Nederlands kampioen toonde zich in de slotrit naar Alta weer de sterkste. Van der Poel sprintte op de slotklim richting de finish weg en reed iedereen in de laatste 100 meter uit zijn wiel.