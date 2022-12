Ploeg Mathieu van der Poel debuteert in WorldTour, slechts voorlopige licentie DSM

Zeven veldritten Crosspro­gram­ma Wout van Aert voor 2022 bekend: Belg van Jum­bo-Vis­ma begint op 4 december

Wout van Aert start dit jaar in zeven veldritten. Dat maakte zijn ploeg Jumbo-Visma bekend. De eerste cross die Van Aert afwerkt, is de wereldbeker in Antwerpen op zondag 4 december. De Belg sluit 2022 af op vrijdag 30 december bij de Exact Cross in Loenhout.

17 november