Ploeg Pogacar trekt Majka aan als ervaren helper in de bergen

Majka is een erkend klimmer. Hij staat momenteel vijfde in het algemeen klassement van de Ronde van Italië. Hij eindigde in 2015 als derde in de Ronde van Spanje, won drie etappes in de Tour en was twee keer de bergkoning.

De Pool schikt zich in een dienende rol voor Pogacar, zei hij. “En als het even kan wil ik zelf goed presteren in koersen die me liggen, zoals de Tirreno-Adriatico, de Ronde van Zwitserland en de Vuelta. Mijn grote droom is nog een medaille op het WK te winnen” aldus Majka, die in 2016 olympisch brons won in de wegrace van Rio.