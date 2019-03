Ploeggenoot Van der Poel: Hij lag te kermen van de pijn

Stijn Devolder zag Van der Poel liggen en bleef bij hem tot zijn ploeggenoot werd weggereden door de ambulance. ,,Hij lag te kermen van de pijn dus ik ben afgestapt en bij hem gebleven. Het duurde best lang voordat er hulp kwam. Mathieu is nooit buiten bewustzijn geweest, maar ik vrees wel voor breuken. Het is nu afwachten”, zei Devolder. Een uur later kwam er vanuit het ziekenhuis goed nieuws voor de Belg en ploeg Corendon-Circus.



Devolder maakte zich flinke zorgen over zijn ploegmaat. ,,Hij kon met moeite een woord zeggen. Ik heb geprobeerd hem te kalmeren, maar als je zoveel pijn hebt word je liever met rust gelaten en zo snel mogelijk behandeld. We balen heel erg voor de ploeg natuurlijk en voor Mathieu zelf. Als je iemand zo veel pijn ziet lijden is dat niet plezant.”



De eerste onderzoeken wijzen uit dat Van der Poel zijn wegprogramma gewoon kan vervolgen. Zijn coach Christoph Roodhooft liet weten dat zijn kopman morgen alweer op de fiets stapt om de Ronde van Vlaanderen te verkennen. ,,We doen een rondje voor de training. Dan beslissen we of hij meegaat. Hij kan altijd nog stoppen.”



Nokere Koerse werd gewonnen door Cees Bol van Sunweb.