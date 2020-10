Ploegleider Engels: We moeten ons niet laten verrassen door waaiers

,,De etappe liep zoals we verwacht hadden”, zegt Engels. ,,Een kopgroep die vooral door de renners van Bora gecontroleerd werd richting de sprint. Er stond een heel krachtige wind. Het was vooral tegenwind, maar op stukken was het ook zijwind wat tot nervositeit in het peloton leidde. Daar zijn we gelukkig allemaal goed doorgekomen. In de finale hebben de mannen superwerk geleverd door Steven op het juiste moment van voren af te zetten. Dat was mooi om te zien.”