‘Ploegleider van Wout Van Aert verhuist naar Mathieu van der Poel’

Wild neemt rust en slaat wereldbe­ker­wed­strijd Berlijn over

20 november Kirsten Wild doet over anderhalve week niet mee aan de wereldbekerwedstrijd baanwielrennen in Berlijn. De 36-jarige Almelose neemt even rust. Wild, zowel actief op de weg als op de baan, won zondag nog het omnium in Gent.