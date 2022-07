Podcast | Etappe 7 de Terugblik - Hoop voor Van der Poel en Jumbo & bellen met ‘roze’ Annemiek

Thijs zag vandaag dat Pogacar zijn ploeg de hele dag liet werken en dacht een teken aan de wand te zien van een superdag voor de Sloveen „Als je jezelf zo zeker voelt en zo je ploeg op kop zet, dan gaat hij hier met 30 seconden verschil winnen dacht ik. Pogacar reed zelf dat gravelstuk op en ik dacht: nou krijgen we het. Maar dat viel me alleszins mee. Hij wint, maar Vingegaard was minstens net zo goed.”