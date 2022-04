Podcast | ‘Goochelaar’ Van Baarle wint in Roubaix en Van der Poel was ruk: ‘Hij heeft moeite met omschakelen naar warmte’

Update Jum­bo-Vis­ma-ren­ner Milan Vader voorlopig in ziekenhuis na vreselijke val in Baskenland

Milan Vader blijft in ieder geval de komende dagen ter observatie in het ziekenhuis van Bilbao, meldt zijn ploeg Jumbo-Visma zaterdagavond. De 26-jarige renner kwam vrijdag vreselijk ten val in de Ronde van het Baskenland.

10 april