Podcast In Het Wiel | Bellen met Thijs vanuit het ziekenhuis: 'M'n knie zag eruit als een vulkaan’

Na ongeveer honderd kilometer koers reed Thijs in een afdaling op een scherpe steen en werd hij gekatapulteerd over zijn eigen fiets. Hij landde op zijn knie. Einde wedstrijd. Niet veel later lag hij in een ambulance afgevoerd naar het plaatselijke ziekenhuis in Eureka. En omdat hij toch geen zak te doen heeft, kon Hidde hem rustig bellen om te horen hoe het met hem is en wat er allemaal precies gebeurd is.