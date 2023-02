Podcast In het Wiel | ‘Mathieu van der Poel was de sterkste vandaag bij WK veldrijden’

Mathieu van der Poel in topvorm voor duel van het jaar met Wout van Aert: ‘Het zal fiftyfifty zijn’

Of Mathieu van der Poel klaar is voor het WK veldrijden, aanstaande zondag in Hoogerheide? Jazeker, net als zijn rivaal Wout van Aert trouwens. Afgelopen weekend maakten ze allebei weer indruk met een winnende solo. Van Aert won zaterdag, Van der Poel gisteren in het Franse Besançon.

30 januari