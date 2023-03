Podcast In Het Wiel | Vooruitblik Milaan-San Remo: ‘Pogacar is gek genoeg om heel vroeg te gaan’

1-0 voor Tadej Pogacar tegen Jonas Vingegaard: ‘Het blijven jonge veulens die weer lekker de wei in gaan’

Straks in juli tijdens de Tour de France staat het échte duel tussen Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar op het programma. Parijs-Nice is deze week alvast een fijn voorproefje. Voorlopig staat Pogacar met 1-0 voor. Over een nieuwe titanenstrijd en hoe ook Tourwinnaar Vingegaard nóg beter kan worden.