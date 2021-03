Podcast | ‘In Israël zoeken ze nu het bonnetje van Froome’

Catalonië Dennis wint eindelijk weer een tijdrit, sterk optreden van Kruijswijk

23 maart Rohan Dennis heeft in Banyoles de individuele tijdrit in de Ronde van Catalonië gewonnen. De Australiër kroonde zich in 2019 tot wereldkampioen in de tijdritdiscipline, maar won sindsdien geen enkele race tegen de klok. In het algemeen klassement is João Almeida de nieuwe leider.