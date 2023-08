Podcast In Koers | Dylan van Baarle onder indruk van wereldkampioen Mathieu van der Poel: ‘Na drie uur had ik al veel pijlen verschoten’

Matthijs Büchli rijdt met sleutel­been uit de kom afvalrace uit: ‘Ik wist niet eens dat dat kon’

Matthijs Büchli is bij de wereldkampioenschappen baanwielrennen in Glasgow als vierde geëindigd op de afvalkoers. De Nederlander, een voormalig sprinter, kwam in de race twee keer ten val. De winst was voor de Brit Ethan Vernon, die de Canadees Dylan Bibic in de sprint van de twee overgebleven renners versloeg.