Podcast | Naesen weet precies hoe zijn winnende rit in de Ronde van Vlaanderen eruit ziet

Tijdens trainingen beeldt hij zich in hoe het is om op de Oude Kwaremont met een groepje weg te rijden. Hij weet zelfs wie hij verslaat in de sprint. ,,Peter Sagan en Mathieu van der Poel. Een beetje onrealistisch misschien, maar het is des te mooier als die mannen naast me op het podium staan.”



In de nieuwste podcast van In Het Wiel beschrijft Naesen zijn liefde voor de Ronde van Vlaanderen en het belang van de Ronde in België (,,We zijn in rouw. Alsof de Elfstedentocht doorgaat en dan op het laatste moment toch niet”). Hij praat over de val in de Ronde van 2017, toen hij in kansrijke positie crashte doordat Sagan achter een jasje over een dranghek bleef hangen, over de status van Tom Boonen en over skateboarden (,,Tot mijn 15e droomde ik van een leven als profskater”).