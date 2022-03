Podcast | ‘Van der Poel, Van Aert en Pogacar winnen zondag geen van drieën’

Met veelvraat Pogacar terug naar vervlogen tijden: ‘Hij spot een beetje met de huidige wielerwet­ten’

Met zijn deelname zondag aan de Ronde van Vlaanderen doet Tadej Pogacar denken aan vervlogen tijden. Een Tourwinnaar strijdt voor het eerst in decennia serieus mee in de Vlaamse klassieker. Vandaag in Dwars door Vlaanderen is de generale repetitie. ,,Een prachtige vorm van eerzucht.’’

9:46