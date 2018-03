Podiumplaats voelt voor Teunissen als gemiste kans

Meteen na de finish klonken er een paar vloeken. Mike Teunissen eindigde als tweede in Dwars door Vlaanderen en meende op basis van zijn sprint dat er meer had ingezeten.

Maar even later was er ook tevredenheid: een podiumplaats in een wedstrijd tussen tal van toppers die zich ook zondag in de Ronde van Vlaanderen zullen laten zien: ,,Ik heb deze winter weer een stap gemaakt.''



Met vijf reden ze voorop en volgens Yves Lampaert, de Belg die de semiklassieker in een nat Vlaanderen won, vreesden allen de 25-jarige Limburger het meest. Ploegleider Arthur van Dongen van Team Sunweb had het ook gezien. ,,Hij had bij de Kruisberg de aansluiting gemist, maar zette dat recht. Ik reed even naast hem en zag dat hij scherp uit zijn ogen keek.''

Volledig scherm Mike Teunissen. © BELGA

Een blik die Van Dongen, die Teunissen drie jaar in de opleidingsploeg van Rabobank onder zijn hoede had, kent. ,,Mike is een jongen die de koers goed leest. Hij won niet voor niks bij de beloften al Parijs-Roubaix en Parijs-Tours, plus de wereldtitel bij het veldrijden. Mike is een uniek talent.''

De coureur uit Ysselstein had moeten wennen toen hij overstapte naar de profs. Van Dongen: ,,Ik denk ook dat hij een kleine achterstand heeft opgelopen door het veld en de weg nog lang te combineren.''



Finales rijden in grotere koersen deed hij vooral als lid van de sprinttrein voor Michael Matthews. ,,Ik was er in Londen (PrudentialRide, in 2015 tweede achter de Luxemburger Drucker) een keer dichtbij. En in Parijs-Nice.''

Te braaf