Poels verliest podiumplek na tijdrit, ook Oomen zakt twee plaatsen

Kruijswijk vierde in tijdrit Ruta del Sol, Wellens het snelst

16:30 Steven Kruijswijk is na de tijdrit in de derde etappe van de Ruta del Sol opgeschoven naar de vierde plek in het klassement. De renner van Jumbo-Visma werd vierde in de 16.2 kilometer lange rit van Mancha Real naar La Guardia de Jaén. De Belg Tim Wellens, winnaar van de eerste rit en leider in het klassement, won ook de tijdrit (22.25).