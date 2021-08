Pogacar nu best betaalde wielrenner ter wereld, maar achterstand op McGregor en Messi is enorm

Video Groenewe­gen felici­teert Jakobsen na eerste zege sinds horror­crash: ‘Respect dat je er weer staat’

22 juli Fabio Jakobsen heeft de tweede etappe in de Ronde van Wallonië gewonnen. De 24-jarige wielrenner uit Heukelum was de snelste in de sprint in Zolder. Het is zijn eerste zege sinds zware valpartij in de Ronde van Polen op 5 augustus vorig jaar. ,,Dit is het einde van mijn revalidatie. Ik ben terug", zei de geëmotioneerde Jakobsen op het podium na zijn eerste zege in bijna twee jaar. ,,Ik kijk ernaar uit om nog meer etappes te winnen.”