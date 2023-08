Poll WK wielrennen | Van der Poel, Van Aert, Evenepoel of toch iemand anders: wie grijpt de regenboogtrui?

De titelverdediger is Remco Evenepoel. De Belg kroonde zich vorig jaar in het Australische Wollongong tot wereldkampioen na een indrukwekkende solo. Evenepoel behoort opnieuw tot de kanshebbers voor de wereldtitel, zeker na zijn derde zege in de Clásica San Sebastián .

Evenepoel zal binnen de Belgische ploeg het kopmanschap delen met Wout van Aert, terwijl ook topsprinter Jasper Philpsen, winnaar van vier etappes én de groene trui in de Tour de France, kans maakt op eremetaal in Schotland. Nederland heeft ook meerdere ijzers in het vuur, maar de meeste ogen zullen toch gericht zijn op Mathieu van der Poel. Vlak na de finish van de Tour was hij duidelijk over zijn intenties. ,,Mijn grote doel van dit seizoen komt nog”, doelde Van der Poel op het WK. Dylan van Baarle is de schaduwkopman bij Nederland.