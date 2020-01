‘Posterboy’ Mathieu van der Poel voelt zich prima in rol van pr-magneet

Van der Poel maat te groot voor de rest in Gullegem

4 januari Mathieu van der Poel heeft in Gullegem zijn tweede veldrit van 2020 gewonnen. De wereldkampioen werd het in de openingsfase even lastig gemaakt door zijn rivaal Wout van Aert, maar in het tweede deel van de wedstrijd stelde de Nederlander orde op zaken.