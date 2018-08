Preidler wint koninginnenrit in Ronde van Polen

Ronde van Polen Leider Kwiatkow­ski wint weer voor eigen publiek

8 augustus Michal Kwiatkowksi heeft ook de vijfde etappe in de Ronde van Polen gewonnen. De Pool van Team Sky was in een sprint bergop wederom de Belg Dylan Teuns de baas. In de vierde etappe was Kwiatkowski ook nummer 1 en Teuns (BMC) de nummer 2. Kwiatkowski veroverde toen de leiderstrui.