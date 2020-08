Prestige drijft renners naar EK, logistiek is het een crime

Wielerkoersen in tijden van corona, het is geen sinecure. Zie alle voorzorgsmaatregelen bij het afgelopen NK rond de VAM-berg in Drenthe waar amper publiek toegestaan was. En of de aankomende Tour de France die zaterdag van start gaat op 20 september Parijs zal halen? Niemand die het met zekerheid kan zeggen.

Door Daan Hakkenberg

Waarom er dan dit coronajaar - waar een complete wielerkalender in drie maanden wordt afgewerkt - per se een EK verreden moet worden? En waarom dan precies in de week tussen de nationale kampioenschappen en de Tour de France, terwijl dinsdag in dezelfde regio ook nog de Bretagne Classic/GP de Plouay (WorldTour bij zowel de mannen als vrouwen) op het programma staat? Het heeft alles te maken met belangen en macht, een andere uitleg is er niet. Want zeg nu zelf: wie zit er een dag voor de Tour-start te wachten op de mixed relay, een gemengde ploegenachtervolging met mannen en vrouwen?

En dat terwijl het EK de laatste jaren juist aan aanzien had gewonnen. Het is dit jaar dan ook vooral prestige dat renners naar Plouay drijft, want logistiek is het een crime. Voorbeeld: Anna van der Breggen won zaterdag aan het einde van de middag voor het eerst het Nederlands kampioenschap en rolt vanmiddag even na half drie van het startpodium om te proberen Europees kampioen tijdrijden te worden. Het is ruim 1100 kilometer tussen de VAM-berg in Drenthe en Plouay, een autorit van zeker 11 uur. De andere Nederlandse deelneemster Ellen van Dijk sloeg het NK over en was al in Frankrijk.

Het is dus de aantrekkingskracht van een kampioenstrui - in dit geval met blauwe banen en gele sterren - die de renners naar Bretagne trekt. Want Europees kampioen ben je een jaar lang. En zeker voor de vrouwen en beloften is het EK in deze tijd een welkome aanvulling op het wedstrijdprogramma, het is vooral de wegwedstrijd bij de mannen die aan kwaliteit heeft ingeboet. Bij de tijdrit voor de mannen verschijnen zelfs geen Nederlanders aan de start. Ook omdat WorldTour-ploegen Jumbo-Visma en Sunweb hun profs niet naar het EK sturen.



Ook zonder inbreng van deze grote Nederlandse profploegen is het bondscoach Koos Moerenhout gelukt een volwaardige selectie op de been te brengen. Kopman in de wegwedstrijd is kersvers Nederlands kampioen Mathieu van der Poel die wordt bijgestaan door onder andere Sebastian Langeveld (EF Pro Cycling), Pieter Weening en Koen de Kort (Trek-Segafredo) en ploeggenoten Oscar Riesebeek en David van der Poel (Alpecin-Fenix). De Nederlandse selectie voor de vrouwenwedstrijd op donderdag loopt - zoals gebruikelijk - over van klasse. Met Annemiek van Vleuten, Anna van der Breggen, Chantal Blaak, Marianne Vos en Lorena Wiebes zijn er favorieten te over.

Volledig scherm Anna van der Breggen moest snel na het veroveren van de nationale titel richting Plouay, waar ze vandaag de tijdrit rijdt. © ANP

Programma

Maandag 24 augustus

EK tijdrijden voor junioren vrouwen - 25,6 km (09.00-10.20 uur)

EK tijdrijden voor junioren mannen - 25,6 km (10.25-11.55 uur)

EK tijdrijden voor beloften vrouwen - 25,6 km (12.00-13.05 uur)

EK tijdrijden voor beloften mannen - 25,6 km (13.10-14.25 uur)

EK tijdrijden voor elite-vrouwen - 25,6 km (14.30-15.35 uur)

EK tijdrijden voor elite-mannen - 25,6 km (16.10-17.15 uur)

Woensdag 26 augustus

EK wegwedstrijd voor beloften vrouwen - 81,9 km (09.00-11.00 uur)

EK wegwedstrijd voor elite-mannen - 177,4 km (12.00-15.45 uur)

Donderdag 27 augustus

EK wegwedstrijd voor beloften mannen - 136,5 km (09.00-12.00 uur)

EK wegwedstrijd voor elite-vrouwen - 109,2 km (13.00-15.45 uur)

Vrijdag 28 augustus

EK wegwedstrijd voor junioren vrouwen - 68,2 km (09.00-10.45 uur)

EK wegwedstrijd voor junioren mannen / 109,2 km (11.20-14.00 uur)

EK Mixed Relay - 54,6 km (14.30-17.00 uur)