Primeur voor Van Empel na bizar slot met valpartij Vos

Veldrijdster Fem van Empel heeft de cross om de wereldbeker in het Italiaanse Val di Sole gewonnen. Voor de 19-jarige renster van Pauwels Sauzen - Bingoal was het haar eerste zege in de belangrijkste competitie voor veldrijders.

Van Empel werd in de slotronde gepasseerd door Marianne Vos, maar die ging meteen na die actie onderuit. Vos moest genoegen nemen met de tweede plaats. De Canadese Maghalie Rochette werd derde.



Lucinda Brand, de leidster in de wereldbeker, ontbrak in Italië. Ook rensters als Annemarie Worst en Ceylin del Carmen Alvarado besloten een trainingsstage in warmere oorden te verkiezen boven de Italiaanse sneeuwcross op hoogte. Denise Betsema, de naaste belager van Brand in de stand om de wereldbeker, was er wel maar werd slechts vijfde. De meer ervaren ploeggenote van Van Empel had de leiding over kunnen nemen als ze ten minste als tweede was gefinisht.

Van Empel was in de acht reeds verreden wereldbekercrossen al twee keer bij de eerste vijf geëindigd. Sinds begin dit jaar rijdt de uit het Brabantse Sint-Michielsgestel afkomstige veldrijdster in dienst van Pauwels Sauzen - Bingoal, de ploeg die haar de maanden ervoor al begeleidde als belofte.

In Val di Sole liet ze opnieuw zien snel te kunnen starten. Rochette draaide als eerste het besneeuwde parcours op, maar al in de eerste ronde nam Van Empel de leiding. Ze breidde haar voorsprong snel uit, terwijl achter haar de strijd om plaats 2 ontbrandde. Vos mengde zich daar in nadat ze eerst door materiaalpech in de achtervolging had gemoeten. De renster van Jumbo-Visma reed eerder de eerste drie wereldbekercrossen in de Verenigde Staten. Ze won er twee en nam daarna een pauze.

Bij het ingaan van de slotronde volgde Rochette op 9 seconden. Vos passeerde de Canadese en halverwege de laatste rondgang bereikte ze Van Empel. Maar Vos gleed een keer weg en reed, toen ze Van Empel alsnog was gepasseerd, tegen een paaltje. Van Empel stond even stil, maar zat snel weer op de fiets om ongehinderd naar haar grootste succes te rijden. Zaterdag volgt de volgende wereldbekercross, dan in het Brabantse Rucphen.

