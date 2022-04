Primoz Roglic blijft leider in het Baskenland, dagsucces voor Daniel Felipe Martínez

VideoDe vierde etappe in de Ronde van het Baskenland is gewonnen door Daniel Felipe Martínez. De Colombiaan van Ineos Grenadiers was in de sprint van een sterk uitgedund peloton de snelste, nipt voor de Franse wereldkampioen Julian Alaphilippe. Primoz Roglic verdedigde zijn leiderstrui met succes in de heuvelachtige rit.

De Sloveense kopman van Jumbo-Visma moest op de laatste beklimming, de Alto del Vivero, nog wel alert zijn, maar de concurrenten, onder wie de Belg Remco Evenepoel (Quick Step-Alpha Vinyl), hielden hun kruit droog.

Op die Alto de Vivero was Victor Lafay de sterkste renner van een vroege vlucht. De Fransman van Cofidis ging solo verder met nog 24 kilometer te gaan. Lafay leek lange tijd op weg naar de dagzege, maar viel in de slotkilometers stil.



In de smalle straten van Zamudio was Martínez na een rit van ruim 185 kilometer de snelste, al was het verschil met Alaphilippe zeer klein. De Fransman van Quick Step-Alpha Vinyl werd net als gisteren tweede. Hij won al wel de tweede etappe.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Roglic werd vierde in de daguitslag, achter Martínez, Alaphilippe en de Italiaan Diego Ulissi. In het algemeen klassement heeft Roglic een voorsprong van vijf seconden op naaste belager Evenepoel. Martínez is dankzij de bonificatiesecondes de nummer drie in de stand. Hij moet elf tellen goed maken op de Sloveense leider.



De zesdaagse WorldTour-wedstrijd eindigt zaterdag. Zowel morgen als in de zesde en laatste etappe wacht de renners de nodige hoogtemeters. Daar zullen de klassementsrenners weer vol aan de bak moeten.

Volledig scherm Daniel Felipe Martínez juicht. © photo: Cor Vos

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder het algemeen klassement en het etappe-overzicht:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Primoz Roglic. © photo: Cor Vos

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Nieuw succes Pedersen in Sarthe

Mads Pedersen heeft de derde etappe in Circuit Cycliste Sarthe op zijn naam geschreven. De Deense wielrenner van Trek-Segafredo passeerde de finishlijn in Sablé-sur-Sarthe net iets eerder dan de Fransman Kevin Vauquelin, die als laatste was overgebleven van de kopgroep. Vauquelin dacht lange tijd dat zijn voorsprong voldoende was, maar hij moest de zege toch aan Pedersen laten. De Brit Mark Cavendish werd derde.

Pedersen won dinsdag ook al de openingsetappe van de Franse wedstrijd. Hij behoudt dankzij de winst de leiding in het algemeen klassement. Benoît Cosnefroy uit Frankrijk is tweede en zijn landgenoot Axel Zingle neemt de derde plaats in het klassement in.



De Nederlander Olav Kooij was gisteren de rapste in de tweede etappe van Circuit Sarthe. De 20-jarige renner van Jumbo-Visma moest in de derde rit genoegen nemen met de zesde plaats. Marijn van den Berg (EF Education-EasyPost kwam als negende over de finish.



De vierdaagse koers eindigt morgen met een glooiende etappe over 173,6 kilometer in de heuvels rond La Chapelle-Saint-Aubin.

Volledig scherm Mads Pedersen © BELGA

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video's over wielrennen: