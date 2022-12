Primoz Roglic niet naar de Tour de France, maar samen met Wilco Kelderman naar de Giro d’Italia

Het was jaren een vertrouwd gezicht: Primoz Roglic als kopman van Jumbo-Visma in de Tour de France, maar aankomend jaar is het anders. De Nederlandse ploeg wil na het grote Toursucces van afgelopen jaar nu ook toeslaan in de Giro. Roglic is de vooruitgeschoven pion om de roze trui te winnen. Hij krijgt een luxehelper mee in de persoon van Wilco Kelderman, die na een afwezigheid van zes jaar weer terug is bij Jumbo.

Sportief directeur Merijn Zeeman legt uit: ,,We hebben veel gesproken met de staf en met de renners. We willen heel graag ook de Giro winnen en het parkoers moet Primoz goed passen. Bovendien hebben we daar nog iets moois te winnen. We hebben de luxe dat we met Primoz en Jonas twee geweldige kopmannen hebben. We gaan onze tactiek in de Tour niet ineens overboord gooien, maar kiezen wel voor een andere invulling.’’

Kelderman zegt over zijn Giro-deelname: ,,Ik ben heel blij om weer terug te zijn. Tot in de details is alles hier perfect geregeld. Ik miste ook wel het familiegevoel dat ik bij deze ploeg heb. Ik kijk er heel erg naar uit om Primoz te helpen in de Giro.’’

Volledig scherm Jonas Vingegaard © AFP

Jonas Vingegaard

Jonas Vingegaard gaat vanzelfsprekend zijn titel verdedigen in de Tour de France. Ook Wout van Aert is sowieso van de partij in de Tourploeg. Dat geldt zeer waarschijnlijk ook voor die andere Nederlandse nieuwkomer Dylan van Baarle. Hij is samen met Van Aert het speerpunt in de voorjaarsklassiekers. Maar zijn Tourdeelname is ook zo goed als zeker. Zeeman: ,,Garanties zijn er nog niet, maar het zou gek zijn om een renner als Dylan niet mee te nemen naar de Tour.’’

Roglic (33) won de Ronde van Spanje al drie keer en met Vingegaard (26) wist Jumbo-Visma vorig jaar de Ronde van Frankrijk te winnen. Die van Italië ontbreekt echter nog op de erelijst. Roglic was er in 2019 wel dichtbij, maar moest uiteindelijk zijn meerderen erkennen in Richard Carapaz en Vincenzo Nibali.

