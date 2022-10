Primoz Roglic onder het mes wegens aanhoudende schouderproblemen

Annemiek van Vleuten knalt met breuk in elleboog vanuit geslagen positie naar wereldti­tel

Ongeloof in Australië. Vanuit geslagen positie is Annemiek van Vleuten wereldkampioen geworden. De Nederlandse liep eerder deze week een breukje in haar elleboog op, werd vandaag tot twee keer toe gelost in de koers, maar in de slotkilometer sloot ze weer aan bij de kopgroep om daarna weg te sluipen en solo aan te komen. De Belgische Lotte Kopecky pakt het zilver, de Italiaanse Silvia Persico het brons.

24 september