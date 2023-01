Puck Pieterse boekt met overmacht zevende overwinning van veldritseizoen

Hoe Amy Pieters stapje voor stapje weer Amy werd, ook al duurt het soms even: ze komt er wel

Een jaar geleden viel Amy Pieters tijdens een trainingsritje in Spanje. Haar leven hing aan een zijden draadje en ze lag maanden in coma. Toen ze wakker werd, moest ze vrijwel alles opnieuw leren. Dit is het verhaal hoe Amy weer Amy werd, stapje voor stapje, beetje bij beetje.

23 december