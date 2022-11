Puck Pieterse imponeert en rijdt met groot machtsvertoon naar zege in wereldbeker

De Nederlandse veldrijdster Puck Pieterse heeft met groot machtsvertoon de zesde wedstrijd om de wereldbeker gewonnen. De pas 20-jarige renster van Alpecin-Deceuninck was op het zware en technische parcours in het Belgische Overijse een klasse apart.

Pieterse bereikte de finish met ruim een minuut voorsprong op haar landgenote Fem van Empel, de leider in de wereldbeker. Ook de derde plaats was voor een Nederlandse: Shirin van Anrooij, die vorige week nog de beste was in de cross op de Beekse Bergen. Lucinda Brand, vrijwel hersteld van een breuk in haar hand, werd vierde.

Pieterse had een goede start, net als Van Empel die de eerste vier wereldbekerwedstrijden van dit seizoen had gewonnen. Maar nog voor het einde van de eerste ronde was de Amersfoortse er al alleen vandoor, profiterend van haar superieure techniek. Op plaatsen waar alle anderen van de fiets moesten bleef de wereldkampioen bij de beloften stug doorploegen. Het leverde haar bij het ingaan van de tweede ronde al een voorsprong op van 19 seconden. Na twee rondes moest Van Empel al 45 seconden toegeven.

Volledig scherm Puck Pieterse. © BELGA

‘Cool’, noemde Pieterse haar optreden in Overijse waar ze haar eerste wereldbekerzege verwelkomde na twee tweede en een derde plaats. ,,Het was zwaar. Ik wilde meteen vooraan zitten. De afdalingen gingen steeds goed. Ik heb de eerste rondes flink tempo gemaakt om afstand te nemen. Toen dat eenmaal was gelukt heb ik heel gecontroleerd gereden.” Dat ze zo snel zou wegrijden van haar concurrenten had ook Pieterse niet voorzien. “Ik ben natuurlijk heel tevreden over hoe de wedstrijd verlopen is.”

Met Van Empel en Van Anrooij stonden opnieuw dezelfde drie vrouwen als vorige week in Hilvarenbeek op het podium. De jeugd heeft voorlopig de macht, al is Brand langzaamaan op niveau aan het komen. Zaterdag werd de 33-jarige ex-wereldkampioen uit Dordrecht ook al vierde achter winnares Ceylin del Carmen Alvarado in de Superprestigecross van Merksplas. ,,Ik had een slechte start en kwam ook nog achter een valpartij te zitten. Maar ik kan leven met deze vierde plaats”, zei ze daarover.

