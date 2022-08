Quick-Step plukt Tim Merlier weg bij ploeg Mathieu van der Poel en strikt nog twee renners

met video Gerben Thijssen juicht in Ronde van Polen, Olav Kooij verliest leiders­trui, Sam Oomen niet van start

Gerben Thijssen heeft de tweede etappe in de Ronde van Polen gewonnen. De 24-jarige Belg van Intermarché-Wanty-Gobert was de beste in de massasprint, na een rit van Chelm naar Zamosc over 205,6 kilometer. Sam Oomen (Jumbo-Visma) ging niet van start na zijn crash een dag eerder.

31 juli