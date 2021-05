Quintana blijft leider in Asturië, Carretero bezorgt Movistar dagsucces

Video Winnaar Van Aert na lang wachten: ‘Ik durf het eigenlijk nog niet te geloven’

18 april Minuten waren er al verstreken maar Wout van Aert durfde nog steeds niet te geloven dat hij de Amstel Gold Race had gewonnen. De Belgische wielrenner van Jumbo-Visma had in de sprint de Brit Thomas Pidcock verslagen, maar het verschil was met het blote oog niet waarneembaar geweest. De jury oordeelde uiteindelijk dat Van Aert de winnaar was.