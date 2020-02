Quintana ook de sterkste in de Ronde van de Haut-Var

Belg klopt wereldkampioen Evenepoel in stijl naar eindzege Ronde van de Algarve

17:58 Remco Evenepoel heeft ook zijn tweede etappekoers van dit jaar gewonnen. De 20-jarige Belg schreef de Ronde van de Algarve in stijl op zijn naam. Het toptalent van Deceuninck - Quick-Step was ook de beste in de afsluitende tijdrit over 20,3 kilometer door Lagoa.