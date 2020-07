Quiz | In welk jaar won Froome zijn eerste Tour de France?

Vertrek naar Israël Gaat ‘great champion’ Froome ooit nog de Tour winnen?

14:37 Chris Froome gaat aan het einde van het seizoen weg bij Ineos, de ploeg waar hij uitgroeide tot de grootste ronderenner van zijn generatie. Daarmee komt een einde aan een tijdperk. Vraag is of hij ooit nog de Tour de France zal winnen. Dit jaar voor Ineos of in de toekomst voor Israel Start Up.