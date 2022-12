Ramon Sinkeldam voor twee jaar naar ploeg van Mathieu van der Poel

Van der Poel wint in Hulst, maar het moet beter: ‘Van Aert op 90 procent, daar heb je de handen al aan vol’

Hij maakte meer fouten dan hem lief was, maar Mathieu van der Poel won bij zijn terugkeer in de cross met overmacht. Volgende week in Antwerpen wacht het eerste duel met Wout van Aert, zijn eeuwige rivaal. ,,Van Aert op 90 procent, daar heb je de handen al aan vol.’’

27 november