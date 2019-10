Raymond Poulidor opgenomen in ziekenhuis wegens ‘grote oververmoeidheid’

Roglic wint 99ste editie van Tre Valli Varesine, Kruijswijk valt uit bij rentree

18:13 De Sloveense wielrenner Primoz Roglic heeft zijn uitstekende vorm uit de door hem gewonnen Ronde van Spanje meegenomen naar het najaar. Ploeggenoot Steven Kruijswijk behoorde tot de vele uitvallers in de koers. Hij kwam sinds eind augustus niet meer in actie, omdat hij tijd nodig had om te herstellen van zijn val in de Ronde van Spanje.