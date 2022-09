Regenboogtrui ontbreekt nog voor gouden generatie: ‘Kom maar met die bingokaart, dan zetten we een kruisje’

Vrijheden rensters aan banden gelegd op WK, Oranje moet laten zien dat het nu wél een team is

Met of zonder de geblesseerde Annemiek van Vleuten: bij een landenwedstrijd in het vrouwenwielrennen wordt altijd naar de rensters in het oranje gekeken. Na de faliekant geflopte Olympische Spelen en het WK van vorig jaar, moet Nederland nu laten zien wél een team te zijn.

23 september