Remco Evenepoel geen partij voor Wout van Aert na vroege duik in de greppel

Wout van Aert is de nieuwe Belgisch kampioen tijdrijden. Het aangekondigde titanenduel tegen Remco Evenepoel kwam er niet. De titelverdediger schatte na amper twee minuten een bocht verkeerd in en gleed de greppel in.

Besmeurd met modder probeerde Evenepoel nog te doen wat hij kon, maar het vertrouwen op de spekgladde wegen was weg. Van Aert bleef wél overeind in de rit over 42 kilometer met start en finish in Herzele. De 28-jarige renner van Jumbo-Visma knalde voor de derde keer naar de titel. Een verrassend sterke Alec Segaert kaapte het zilver weg voor Runne Herregodts.

Evenepoel finishte nog wel als vierde op 1.21 minuut van Van Aert. Segaert moest 49 seconden toegeven en Herregodts was 1.05 minuut langzamer.

Van Aert had in eerste instantie niet door dat zijn rivaal onderuit was gegaan. ,,Ik kreeg het niet mee, maar aan het tweede tussenpunt merkte ik wel dat Evenepoel achter lag", sprak de winnaar. ,,Daarna probeerde ik harder te rijden, maar wel met minder risico’s in de bochten. Maar als je geen risico’s wilt nemen, moet je thuisblijven. Ik heb geprobeerd om de bochten goed te nemen en geen zotte toeren uit te halen.”

Evenepoel probeerde nog te doen wat hij kon. Maar al snel werd duidelijk dat het vertrouwen helemaal zoek was. In de bochten leek hij bijzonder onzeker, al verloor hij in het tweede deel van de tijdrit nog slechts twee seconden op Van Aert. Tussen het tweede en derde tussenpunt deelde Van Aert de beslissende tik uit. Hij reed verder weg van Segaert en zette Evenepoel na dertig kilometer al op één minuut en zestien seconden.

De laatste tien kilometer was overeind blijven her belangrijkste voor Van Aert. Dat deed hij met succes. ,,Het is de eerste keer sinds lang dat ik mij goed voelde. Afgelopen dagen heb ik niet veel gedaan. In Zwitserland was het niet goed genoeg, vandaag zet ik weer een stap vooruit. Een gevoel is belangrijk, maar uiteindelijk wil je dat ook in de resultaten zien. Het is heel leuk om hier op hoogste schavotje te staan.”