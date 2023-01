Remco Evenepoel moet aanval bekopen en ziet omstreden Miguel Ángel López ritwinst pakken in San Juan

Na vier vlakke etappes met kansen voor de sprinters en een rustdag was het vrijdag tijd voor de vijfde rit in de Vuelta a San Juan, een etappekoers door Argentinië. Op het menu stond een zware rit van Chimbas naar Alto Colorado, met een negentien kilometer lange slotklim van gemiddeld 4 procent als sluitstuk. Op die klim plaatste Evenepoel op tien kilometer van het einde een demarrage. Meestal loopt dat voor de Belg goed af, ditmaal viel het kwartje niet de kant op van de Belg.

Evenepoel viel stil en zag vervolgens López versnellen. Sergio Higuita, Egan Bernal en Filippo Ganna sloten bij López aan, maar van Evenepoel geen spoor. ‘Superman’ López bleef uiteindelijk samen met Higuita over, maar ook zijn landgenoot moest er uiteindelijk af. Vanuit de achtergrond probeerde Filippo Ganna zijn van een zware valpartij herstelde kopman Egan Bernal terug te brengen. De tijdritspecialist maakte echter zelf een sterkere indruk en kreeg in de slotkilometers zelf groen licht van de ploegleiding om een poging te wagen richting López.

Dat lukte niet. Ganna maakte terrein goed, maar bleef hangen en finishte uiteindelijk op een halve minuut achterstand als tweede achter López, die ook de nieuwe leider is. Achter maar liefst vijf Colombiaanse renners eindigde de teleurgestelde Evenepoel als zevende op meer dan een minuut.



López werd deze winter ontslagen bij Astana omdat hij nauwe banden zou hebben met een controversiële ‘dopingdokter’. López ondertekende een contract voor een jaar bij de Colombiaanse ploeg Medellín EPM, dat uitkomt op continentaal niveau. De Colombiaan komt wel vaker negatief in het nieuws. Zo stapte hij in de voorlaatste etappe van de Vuelta in 2021 af omdat hij niet eens met de ploegleiding was. Belangrijk detail: hij stond derde in het klassement.



De Vuelta a San Juan telt nog twee vlakke etappes en eindigt zondag.