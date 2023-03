Remco Evenepoel ondanks afwijzing ‘niet boos’ op Primoz Roglic, Kaden Groves wint op te grote fiets

Ronde van CataloniëKaden Groves heeft zijn tweede dagsucces in de Ronde van Catalonië 2023 geboekt. De Australiër, donderdag ook al de beste , was in de zesde etappe de snelste van een uitgedund peloton, nadat hij materiaalpech kende op vier kilometer van de finish en zijn weg vervolgde op de fiets van ploeggenoot Xandro Meurisse, die zo'n vijf centimeter langer is dan Groves. Primoz Roglic (Jumbo-Visma) pareerde een aanval van Remco Evenepoel en blijft leider in het algemeen klassement.

Morgen is de slotrit rond Barcelona, waar een heuvelachtig parcours op de renners wacht. Onderweg wordt zes keer de Montjuïc beklommen. De Sloveen Roglic verdedigt een voorsprong van tien seconden op de Belgische wereldkampioen Evenepoel (Soudal - Quick-Step).

Avonturiers kregen geen ruimte van het peloton in de rit over ruim 174 kilometer van Martorell naar Molins de Rei. Vlak voor de top van de enige officiële beklimming, op zo'n 28 kilometer van de finish, versnelde Evenepoel. Roglic was alert en ging mee in het wiel van zijn concurrent.



Ook na de beklimming nam Roglic niet over, tot ergernis van wereldkampioen Evenepoel. Op iets minder dan tien kilometer van het einde stopte Evenepoel zijn inspanning, waardoor het uitgedunde peloton terugkeerde.

In de sprint hoopte Evenepoel nog wat bonificatieseconden te pakken, maar de Belg strandde op de vijfde plaats. Groves was de snelste, voor de Fransman Bryan Coquard, donderdag ook al tweede achter Groves. Ide Schelling werd derde. Op die positie eindigde de Nederlander van Bora-hansgrohe maandag ook al in de openingsetappe.



,,Op 7 à 8 kilometer van de streep voelde ik dat mijn achterband leegliep”, zei Groves. ,,Ik wist niet zeker of ik moest stoppen of met een bijna lege band moest sprinten, maar de ploegleiding besloot tot een fietswissel. Gelukkig ging het niet al te snel en bracht een ploeggenoot me terug.”

,,Ik moest iets proberen", zei Evenepoel na afloop. ,,Het plan was om van bij het begin van de klim aan te gaan, maar het tempo lag vrij hoog. Daardoor heb ik gewacht tot in de laatste kilometer. Mijn versnelling was perfect getimed. De aanval was een beetje vergelijkbaar met die van in Luik-Bastenaken-Luik op La Redoute. Vol tot boven en ook de afdaling was er eentje à bloc.”

,,Jammer genoeg wilde Primoz niet meewerken. Ik vertelde hem dat ik voor de ritzege wilde gaan. Maar hij kreeg orders van zijn team. Dat is jammer, maar ik begrijp het wel. Ik sprak wel tegen Primoz, maar net als in interviews komt er niet veel uit bij hem. (Lacht) ‘I can’t ride’, zei hij tegen me. Ik ben niet boos. Dat hoort bij het wielrennen. Morgen wordt het alles of niets.”

Klassementen

Schmidt wint rittenkoers Coppi e Bartali

Mauro Schmid heeft de Italiaanse rittenkoers Settimana Internazionale Coppi e Bartali op zijn naam geschreven. In de afsluitende tijdrit verdedigde de Zwitser van Soudal - Quick-Step zijn leiderstrui met succes.



De tijdrit van 18,6 kilometer met start en finish in Capri werd gewonnen door Rémi Cavagna, een Franse ploeggenoot van Schmid. Cavagna won ook de eerste etappe afgelopen dinsdag in een solo.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Schmid werd toen tweede, net als een dag later. De Zwitser eindigde als vijfde in de derde etappe en werd vrijdag opnieuw tweede. In de tijdrit had hij genoeg aan een achtste plek om de eerste positie te behouden voor de Brit James Shaw.



Cavagna legde de tijdrit rondom Capri af in 22 minuten en twaalf seconden. Daarmee was de Fransman achttien tellen sneller dan de Australiër Michael Hepburn. Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

