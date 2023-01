Rennend en ‘zwemmend’ pakt Puck Pieterse de Nederlandse titel veldrijden

Met video Wout van Aert klopt Mathieu van der Poel in Zolder: ‘Het was een uurtje vlammen tussen ons’

Wout van Aert heeft de Superprestige in Heusden-Zolder gewonnen. In een zinderend gevecht klopte hij zijn eeuwige rivaal Mathieu van der Poel, die in de sprint uit zijn klikpedaal schoot op zo'n vijftig meter tot de finish.

27 december