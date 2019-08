Renners staken en eisen dat parcours wordt aangepast in Schaal Sels

Schaal Sels, een eendagskoers uit de lagere regionen, zou over tien rondes van zo'n 20 kilometer gaan. In de eerste omloop door Merksem vonden echter heel wat valpartijen plaats. De renners vonden het te gevaarlijk om verder te rijden en besloten in staking te gaan. Ze beklaagden zich bij de organisatie over het parcours, dat volgens hen te smal was voor een peloton van zo'n grote omvang. Ook waren obstakels op de weg slecht aangegeven volgens de renners.



Pas toen de koersdirectie enkele gevaarlijke punten uit het parcours had gehaald, stapten de renners weer op de fiets. Schaals Sels gaat nu over acht rondes van 16 kilometer. Heel wat Nederlandse renners van continentale en procontinentale ploegen doen mee aan de wedstrijd.