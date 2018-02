Rentree baanrenster Kenny-Trott op WK

'Andere' Van der Poel tweede in Maldegem

7 februari David van der Poel is woensdag als tweede geëindigd in de internationale veldrit van Maldegem. De broer van Mathieu van der Poel, die zich ziek had afgemeld voor de cross, moest alleen de Belg Laurens Sweeck voor laten. Ook wereldkampioen Wout van Aert ontbrak in de Parkcross. Hij heeft na zijn zege zondag in Valkenburg een paar dagen rust genomen.