Richard Groenendaal lag wakker van de Beekse Bergen; niet van zijn ontslag: ‘Ik wist van tevoren dat het een moeilijk verhaal zou worden’

Wereldkam­pi­oe­ne Marianne Vos maakt dinsdag­avond rentree in de cross

Marianne Vos keert dinsdagavond terug in het veld. De Kiremko nacht van Woerden is de eerste cross voor de wereldkampioene na het WK begin dit jaar in Fayetteville. Over anderhalve week, op 5 en 6 november, vindt het EK plaats in Namen.

25 oktober