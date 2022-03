Ritzege McNulty in Parijs-Nice na knappe solo, Van Aert draagt trui over aan Roglic

Een kopgroep van tien renners reed na amper 20 kilometer weg uit het peloton. De hoogst gerangschikte renner was de Spanjaard Rubén Fernandez, die in het klassement op 4.34 van Van Aert stond. De voorsprong liep op tot maximaal 7 minuten, tot Jumbo-Visma de controle nam in het peloton en het gat langzaam dichtte.

Voor de Amerikaan was het zijn tweede zege van het seizoen. Een kleine twee weken geleden won hij, in dezelfde omgeving, de Faun-Ardèche Classic.



,,Het waren dezelfde hellingen, maar nu in een wedstrijd uit de WorldTour. Het is mijn eerste zege op dit niveau. Ik ben dolgelukkig”, vertelde McNulty, bezig aan zijn derde jaar bij UAE Team Emirates. Meegaan in een ontsnapping was vooraf gepland. “En ik wist op welke plek ik moest aanvallen.”



Dat was op de Col de la Mûre, waarna hij een kleine 40 kilometer alleen voorop reed. Vrijdag is een qua zwaarte vergelijkbare rit van Courthézon naar Aubagne.