Robben sprint naar zege, Maas blijft aan leiding in ED Lezerstour

LezerstourDat voetballer Arjen Robben een sprintwedstrijd kan winnen zal menig lezer verbazen, maar in de ED Lezerstour waren gisteren alle ogen gericht op Nic Robben, die in Sarzeau alles behalve teleurstelde. De Nuenenaar pakte met vijf punten verschil de dagzege in de ED Lezerstour.

Slechts vijf van de twintig door Robben geselecteerde renners reden in de vierde etappe van de Tour de France niet in de punten. Daardoor kwam hij uiteindelijk uit op een puntenaantal van 315 en dat was ruim genoeg voor de zege in Bretagne. Een inhaalslag om de gele trui is in de maak voor Robben, die op dit moment vijfde staat.

Maarten den Hollander wist voor de tweede keer in twee etappes tijd op het podium van te komen. De Eindhovenaar werd maandag in de ploegentijdrit tweede en vond zichzelf een dag later terug op de derde plek. In het algemeen klassement staat hij voorlopig 136ste.

Jos Wullems werd tweede in de etappe, op vijf punten van winnaar Robben. Toch was er ook goed nieuws voor de Somerenaar: hij staat nu op een podiumplek in het algemeen klassement. Wullems liep dertien punten in op de aanvoerder van het algemeen klassement, en met zes kanshebbers op de gele trui in de Ronde van Frankrijk is hij ook een kanshebber op het eindklassement in de ED Lezerstour.