Robert Gesink heeft nu ook zijn eigen rode trui: ‘Ik ben heel dankbaar’

Dan Bigham rijdt werelduur­re­cord aan gort: halve kilometer verder dan Victor Campe­naerts

Dan Bigham heeft in Zwitserland het werelduurrecord verpulverd. Op het Tissot Velodrome van Grenchen legde de Brit in een uur tijd een afstand van 55,548 kilometer af, bijna een halve kilometer meer dan Victor Campenaerts (55,089 km) in 2019.

16:27