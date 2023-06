Robert Gesink verlengt contract bij Jumbo-Visma en kondigt wielerpensioen aan: ‘Het was een rollercoaster’

,,Ik kijk ernaar uit om nog een jaar langer door te gaan met deze groep”, zei Gesink. ,,De motivatie is nog groot en ik heb het heel erg naar mijn zin hier. In december had ik met de ploeg afgesproken dat we na de Giro verder zouden praten over een eventueel wielerpensioen. Het teammanagement liet de beslissing daarbij volledig aan mij, wat ik apprecieer.”

De klimmer uit Gelderland vervulde volgens de ploeg ‘de laatste jaren een belangrijke rol als mentor van de jonge renners’. ,,Het was al een rollercoaster van een carrière tot nu toe. Ik heb de goede en slechte kanten van de wielersport gezien. Ik ben blij dat ik die ervaring kan delen met de jonge talenten in de ploeg”, aldus de renner.

Gesink deed al 21 keer mee aan een grote ronde. In 2010 eindigde hij als vierde in het algemeen klassement van de Tour de France. Een jaar eerder werd hij derde in de Amstel Gold Race. Gesink, veel geplaagd door blessures, won in 2016 een rit in de Ronde van Spanje. Dat lukte hem niet in de Giro d’Italia en de Tour.

,,Robert is een icoon van ons team en daar zijn wij zuinig op. Al vele jaren is hij een steunpilaar. Zijn contract verlengen was voor ons een logische beslissing en gelukkig deelde hij die mening”, aldus sportief directeur Merijn Zeeman.

Gesink rijdt al ruim een decennium voor Jumbo-Visma, dat in het verleden een andere naam droeg. Daarvoor, van 2006 tot 2012, kwam hij uit voor Rabobank.

