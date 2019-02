Roglic behoudt leiderstrui, Dumoulin overleeft de dag

In de vlakke etappe over 184 kilometer ontstond een aantal waaiers. Hierdoor raakte Dumoulin op enige achterstand, die hij inliep. Stepan Koerianov en Charlet Planet, de twee ontsnapte renners, rekende het peloton veertien kilometer van de streep in.

Zodoende mondde de tweede etappe, in totaal 184 kilometer, uit in een massasprint. Fernando Gaviria en Elia Viviani vochten een onderling duel uit, dat de Colombiaan won. Dit betekende zijn derde eindzege van dit wielerseizoen.



De voorsprong van Roglic in het algemeen klassement bedraagt nog altijd 7 seconden. Er staan vier Nederlanders in de top tien.



De etappe van woensdag gaat over 179 kilometer en kent een klim van bijna 11 kilometer met een stijgingspercentage 6,6%.